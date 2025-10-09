Assine UOL
Política

PF faz 66 ações de busca, e sindicato ligado a irmão de Lula é um dos alvos

Fabíola PerezNatália Portinari e Mateus Coutinho
Do UOL, em São Paulo e em Brasília
Atualizada em
Nova fase da operação da PF, Sem Desconto, ocorre com apoio do GGU
Nova fase da operação da PF, Sem Desconto, ocorre com apoio do GGU Imagem: Divulgação Polícia Federal

A Polícia Federal realiza hoje uma nova fase da operação Sem Desconto contra fraudes do INSS. São cumpridos 66 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro do STF André Mendonça.

O que aconteceu

Um dos alvos de busca e apreensão é o sindicato ligado ao irmão do presidente Lula (PT). José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é o vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), porém ele não é alvo da PF.

"Absurdas as buscas, estou sabendo por vocês. Deixa investigar", disse Frei Chico ao UOL. "Sem comentários. Se a polícia quiser vir aqui investigar, não tenho nada o que comentar", completou, em rápido contato telefônico com a reportagem nesta manhã.

Mandados ocorrem em sete estados e mais o Distrito Federal. Os estados são: São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco e Bahia.

Alvos são associações e pessoas físicas, ampliando o escopo da investigação em relação às fases anteriores. A operação conta com o apoio da CGU (Controladoria-Geral da União). Não foram divulgados nomes.

Mendonça determinou o sequestro de quase R$ 400 milhões dos investigados. A operação tem o objetivo de aprofundar investigações e apurar a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais. Segundo a PF, a ação também busca investigar uma suposta constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

Relembre o início da operação

Operação teve início em abril com afastamento do presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto. A ação tinha como objetivo apurar a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 — ação que começou e seguiu por toda a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula (PT).

Operação Sem Desconto mira golpes contra aposentados e pensionistas. Os agentes miram no combate ao esquema nacional de descontos não autorizados em benefícios concedidos pelo INSS.

Continua após a publicidade

Servidores públicos estavam entre os suspeitos de participação no esquema no início das investigações. Ao todo, seis servidores foram afastados em abril. Além de Stefanutto, também foram afastados o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS, o chefe da procuradoria federal especializada do INSS, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente do INSS, o coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS e um policial federal.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.