PF faz 66 ações de busca, e sindicato ligado a irmão de Lula é um dos alvos

A Polícia Federal realiza hoje uma nova fase da operação Sem Desconto contra fraudes do INSS. São cumpridos 66 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro do STF André Mendonça.
O que aconteceu
Um dos alvos de busca e apreensão é o sindicato ligado ao irmão do presidente Lula (PT). José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é o vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), porém ele não é alvo da PF.
"Absurdas as buscas, estou sabendo por vocês. Deixa investigar", disse Frei Chico ao UOL. "Sem comentários. Se a polícia quiser vir aqui investigar, não tenho nada o que comentar", completou, em rápido contato telefônico com a reportagem nesta manhã.
Mandados ocorrem em sete estados e mais o Distrito Federal. Os estados são: São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco e Bahia.
Alvos são associações e pessoas físicas, ampliando o escopo da investigação em relação às fases anteriores. A operação conta com o apoio da CGU (Controladoria-Geral da União). Não foram divulgados nomes.
Mendonça determinou o sequestro de quase R$ 400 milhões dos investigados. A operação tem o objetivo de aprofundar investigações e apurar a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais. Segundo a PF, a ação também busca investigar uma suposta constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.
Relembre o início da operação
Operação teve início em abril com afastamento do presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto. A ação tinha como objetivo apurar a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 — ação que começou e seguiu por toda a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula (PT).
Operação Sem Desconto mira golpes contra aposentados e pensionistas. Os agentes miram no combate ao esquema nacional de descontos não autorizados em benefícios concedidos pelo INSS.
Servidores públicos estavam entre os suspeitos de participação no esquema no início das investigações. Ao todo, seis servidores foram afastados em abril. Além de Stefanutto, também foram afastados o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS, o chefe da procuradoria federal especializada do INSS, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente do INSS, o coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS e um policial federal.
