'Agenda e timing estão dados para 1ª reunião Brasil-EUA', diz ex-embaixador

Eu acho que foi muito positivo e a equipe vai tentar avançar em toda essa agenda de interesse americano, de interesse brasileiro, para que quando os dois presidentes se reúnam mais na frente, para que haja uma decisão final sobre tudo isso.

Rubens Barbosa

Barbosa acredita que o cronograma favorece avanços rápidos, desde que não surjam obstáculos fora do radar, e aposta em acordo técnico antes do próximo encontro entre Lula e Trump.

Eu acho que nessa primeira reunião do grupo brasileiro, dos três ministros, a parte técnica, o Mauro Vieira, eu acho que vai avançar muito. Porque a agenda já está dada. Então, eu acho que em poucas semanas isso pode ser resolvido, até o fim do mês, quando deve haver o encontro dos presidentes. O timing da coisa está muito claro e a gente espera que não surja nenhum fato novo político que possa atrapalhar essa negociação.

Rubens Barbosa

