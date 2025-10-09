Quanto ganha um ministro do STF aposentado? Veja quanto Barroso receberá

"Essa é a última sessão do plenário de que participo", disse ele. "Deixo o tribunal com coração apertado. Não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento", disse ele em outro momento do pronunciamento.

Há cerca de dois anos, comuniquei ao presidente da República essa possível intenção. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências.

Apesar da agressividade e intolerância que se vê aqui e acolá, reafirmo minha fé nas pessoas, no bem, na boa fé, na boa vontade, no respeito ao próximo e na gentileza sempre que possível. Fora desta bancada, continuarei a trabalhar por um tempo de paz e fraternidade. E reitero: a integridade, a civilidade e a empatia vêm antes da ideologia e das escolhas políticas. O radicalismo é inimigo da verdade. A gente na vida deve ter cuidado para não se apaixonar pelas próprias razões.

Ao longo desse período, enfrentei e superei com discrição, dificuldades e perdas pessoais. Nada disso me afastou da missão que havia assumido perante o país e a consciência de dar o melhor de mim na prestação da Justiça. Na presidência do tribunal e do CNJ, percorri o país do Oiapoque ao Chuí, em contato com os magistrados e cidadãos, procurando aproximar o Judiciário do povo. Conversei com todos, indígenas e produtores rurais, patrões e empregados, situação e oposição. Não discriminei ninguém.

Luís Roberto Barroso, ministro do STF na sessão desta tarde

Ele comentou sobre seus 12 anos no Supremo. "Foram tempos de imensa dedicação à causa da Justiça, da Constituição e da democracia. A vida me proporcionou a benção de servir ao país, retribuindo o muito que recebi sem ter qualquer interesse que não fosse fazer o que é certo, justo e legítimo para termos um país maior e melhor."

Barroso falou que "é hora de seguir outros rumos". "Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta. Sem a exposição pública, obrigações e exigências do cargo. Com mais espiritualidade, literatura e poesia."