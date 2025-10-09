Quem é Frei Chico, irmão de Lula cujo sindicato é alvo da Polícia Federal

Lula viu Frei Chico preso e torturado pelo regime militar —e experiência foi formativa para suas convicções políticas. Em 1975, o irmão do presidente foi "barbaramente torturado na prisão", de acordo com arquivos do Senado. A essa altura, já presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula não se convencia de que havia tortura, mas mudou de ideia ao visitar o irmão na cadeia do Hipódromo, em São Paulo, e vê-lo com marcas deixadas pelo pau de arara e choque elétrico. A partir de então, ele passou a radicalizar sua ação sindical e a organizar as greves que enfraqueceram a ditadura.

Divergências políticas causaram desentendimentos entre os dois. Em biografia escrita pela jornalista Denise Paraná, Lula classifica sua ligação com Frei Chico como "biológica". "Ou seja, um negócio evidentemente de irmão para irmão. Não tinha nenhuma afinidade política com Frei Chico", opinou no livro "Lula, o Filho do Brasil" de 1996.

Frei Chico criticou a criação do PT. Para ele, Lula fazia o jogo da burguesia e contribuía para a divisão da esquerda, segundo a Folha. Em 1986, ele ainda chegou a apoiar Orestes Quércia, do então PMDB, para o governo de São Paulo sob a orientação do PCB. Mais tarde, ele teria uma rápida passagem pelo PT.

A gente fala mais besteira. De política, só o necessário. Lula é da família uma vez por mês, a vida do Lula não pertence mais a ele. Frei Chico, antes de Lula se eleger presidente pela primeira vez, em junho de 2002

Ele se afastou da vida partidária antes de Lula chegar ao Planalto. Depois de três infartos, um dele ainda durante o primeiro mandato do irmão, ele passou a atuar menos politicamente, mas manteve sua articulação sindical. Desde 2008, ele é parte da diretoria do Sindnapi e, há pouco mais de um ano, atua como diretor vice-presidente.

Durante a Operação Lava Jato, Frei Chico foi acusado de receber "mesada" da empreiteira Odebrecht. Em delação premiada de 2018, os ex-executivos Alexandrino Alencar e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho afirmaram que o irmão do petista recebia valores em troca de suposta influência no Planalto. Além disso, acusavam Frei Chico de atuar, junto com a Odebrecht, na resolução de greves entre 1992 e 1993.