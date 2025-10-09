Quem indicou Barroso ao STF? Veja trajetória do ministro na Corte

O ministro é considerado um jurista de visões liberais. Defensor da tese de que o STF deve ter um papel iluminista e impulsionar a história, Barroso esteve à frente das decisões mais progressistas da Corte, antes mesmo de ser ministro.

Em 2011, subiu à tribuna do Supremo para defender a legitimidade das uniões homoafetivas. Em 2012, foi o advogado defensor do aborto em gestações de fetos com anencefalia. Ganhou as duas causas. Caiu nas graças de Dilma Rousseff e, no ano seguinte, foi nomeado ministro do STF.

Barroso foi um dos principais apoiadores da Lava Jato no Supremo. Foi dele um dos votos que rejeitaram o pedido de habeas corpus do então ex-presidente Lula (PT) em 2018, abrindo caminho para a prisão do petista. No ano seguinte, o ministro manteve a posição favorável à prisão em segunda instância.

Ainda partiu de Barroso a ideia de restringir o foro privilegiado aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado à função desempenhada. O plenário concordou e, em 2022, quatro anos após a decisão, o STF havia reduzido em 80% o acervo de inquéritos e ações penais. A conta se reverteu depois, com a enxurrada de processos decorrentes do 8 de janeiro.

Barroso teve desentendimentos com o colega Gilmar Mendes. Os dois passaram pelo menos dois anos sem se falar. A briga, considerada um dos momentos mais tensos do plenário do STF, inicialmente abriu uma crise interna na Corte. Depois, caiu no anedotário nacional: virou meme e camiseta.

Em março de 2018, Gilmar Mendes criticou "manobras" de ministros. Ouviu a resposta dura do colega: "Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia".