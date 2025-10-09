Quem são e quando se aposentam os próximos ministros do STF por idade

Luiz Fux -- 2028 Cármen Lúcia -- 2029 Gilmar Mendes -- 2030 Edson Fachin -- 2033 Dias Toffoli -- 2042 Flávio Dino -- 2043 Alexandre de Moraes -- 2043 Kássio Nunes Marques -- 2047 André Mendonça -- 2047 Cristiano Zanin -- 2050

Ministros também podem pedir aposentadoria voluntária. É o caso de Luís Roberto Barroso: por idade, o ministro poderia permanecer na Corte até 2033. Nesse tipo de aposentadoria, é preciso que o magistrado preencha os requisitos do RPPS (Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos da União).

Anúncio da aposentadoria de Barroso

Ministro chorou e foi aplaudido. Ele comunicou a decisão aos demais ministros ao final da sessão no plenário. Ele elogiou os colegas e foi aplaudido enquanto leu seu discurso, bastante emocionado.

Ministro assumiu vaga em junho de 2013. Formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 1980, ele foi indicado para o cargo pela então presidente Dilma Rousseff (PT), citada no anúncio da despedida. Antes disso, ele atuou por quase 30 anos como procurador de Justiça no estado do Rio.