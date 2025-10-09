'Lapso de memória', diz líder do PL ao explicar citação a Tarcísio em MP

Ontem, porém, o governador negou ter atuado para convencer deputados a derrubar a MP. Tarcísio disse à colunista do UOL Raquel Landim que estava "focado em São Paulo".

O líder do PL afirma ter pedido ajuda a outros governadores. "Falei também com o Ratinho Júnior [governador do Paraná, que me ajudou junto ao PSD, e com Ciro Nogueira (PP-PI). Liguei para Cláudio Castro [governador do Rio], pedi ajuda a todos os governadores porque eles têm um peso muito grande junto às bancadas de deputados estaduais", disse.

Sóstenes justificou a menção a Tarcísio dizendo que ele tinha sido citado por Lindbergh Farias (PT-RJ). "Só falei do governador Tarcísio por um lapso de memória na hora do discurso, porque não faço discurso por escrito. Como ele tinha sido atacado, eu falei mais dele", disse. "Como quem me antecedeu na fala foi Lindbergh Farias, que fez um ataque pessoal e frontal ao governador, eu fiz questão de agradecer a ele."

Sóstenes criticou a relação do governo com o Congresso. Lembrou que, na semana passada, o Congresso aprovou o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. "Aí o governo quer fazer campanha de que nós somos inimigos do povo", disse. "O governo precisa reduzir impostos".

O presidente Lula (PT) lamentou a derubada da MP. Segundo o governo, a medida provisória compensaria a alta do IOF e pretendia arrecadar R$ 17 bilhões aos cofres públicos. Na prática, a Câmara fez a MP ontem caducar ao aprovar o adiamento da votação.

Lula afirmou no X que o adiamento não foi "derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro". O presidente afirmou ainda que a MP "reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais". "Impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária", disse.