Tarcísio pediu para que não dessem vitória a Lula, diz líder do governo

Portanto, Tarcísio foi um dos principais operadores para derrotar a medida provisória. Derrotá-la é derrotar o Brasil, porque a economia que o governo estava fazendo era de R$ 35 bi. Portanto, foi uma medida provisória bem equilibrada. Atuou-se no Senado e na Câmara para buscar uma solução fiscal para o país. Eles não quiseram. Uma parte da direita não quis. Aqueles que estão em torno do Tarcísio não quiseram. José Guimarães, deputado federal (PT-CE)

Guimarães também criticou o perfil do governador de São Paulo, afirmando que ele atua para evitar impostos aos mais ricos e busca anistia para Bolsonaro.

O governador de São Paulo é especialista em dois temas: não permitir que os ricos paguem imposto e também querendo anistiar Bolsonaro de qualquer jeito. Não adianta ele fazer vídeo. Deram um tiro no pé, porque essa decisão só ajuda o governo do Lula a travar a disputa no patamar superior e nós não vamos quebrar o país. José Guimarães, deputado federal (PT-CE)

Para o deputado, a operação política liderada por Tarcísio constrangeu líderes partidários e buscou desgastar Lula, mas, na visão dele, acabou prejudicando o país.

Eu vi o telefonema do governador de São Paulo. Portanto, não estou inventando. Ele deixava alguns líderes constrangidos frente à operação política que foi feita, achando que com isso derrotaria o Lula. Derrota o país, e isso não é razoável. José Guimarães, deputado federal (PT-CE)