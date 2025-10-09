Tarcísio rebate Haddad sobre MP: 'Tenha vergonha e respeite o brasileiro'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), rebateu as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), sobre a MP do IOF, que teve a votação adiada ontem.

O que aconteceu

Tarcísio afirmou que trabalha por São Paulo. Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador disse que o PT o acusa de ter trabalhado para "evitar que o governo cobre mais impostos da população". Tarcísio chamou a acusação de "fato que beira o absurdo". A medida provisória compensaria a alta do IOF e pretendia arrecadar R$ 17 bilhões aos cofres públicos; a votação foi adiada, e a MP caducou.

Governador disse que é alvo "há meses" de campanha do PT para desconstruir sua imagem e reputação. "A estratégia do PT sempre foi essa, vender o mundo perfeito na publicidade, gastando seu dinheiro para isso, para espalhar medo, o ódio em cima de quem pensa diferentes deles", afirmou.