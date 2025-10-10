Advogado destituído por Moraes cobra reação da OAB e cita até 'Vale Tudo'

Conselho Federal da OAB informou que os "fatos serão analisados com serenidade e responsabilidade". "Caso sejam identificadas violações às garantias da defesa ou às prerrogativas dos profissionais envolvidos, a Ordem atuará para assegurar sua dignidade profissional, nos limites da legalidade e com o respeito institucional que a matéria exige", disse a OAB, em nota, horas após ser procurada pela reportagem do UOL.

Chiquini afirmou que Moraes tem "medo" de sua atuação como advogado de Filipe Martins. "O ministro Alexandre de Moraes me removeu da defesa de Filipe Martins porque tem medo de me enfrentar e confrontar a defesa que eu vinha preparando há meses", diz a nota do advogado.

Ele negou que tenha perdido o prazo e culpou a Procuradoria-Geral da República pelo desencontro das datas. Segundo Chiquini, a PGR juntou novos elementos ao processo, o que mudaria o prazo final para a manifestação da defesa.

Em vez de corrigir a irregularidade praticada pela PGR, que, conforme a jurisprudência consolidada, deveria resultar no desentranhamento das provas apresentadas fora do tempo processual, o ministro puniu os advogados que apenas cumpriam seu dever constitucional, afastando-os do caso e nomeando a Defensoria Pública para assumir a defesa, medida sem amparo legal e incompatível com um regime democrático.

Jeffrey Chiquini, advogado

Chiquini afirma que irá contatar organismos internacionais se necessário. "A defesa adotará todas as medidas cabíveis, inclusive junto a organismos internacionais de proteção aos direitos humanos, para restabelecer a legalidade e denunciar a gravidade deste atentado contra o exercício da advocacia e contra as garantias fundamentais de todo cidadão brasileiro", continua o posicionamento.