Maierovitch: 'Saída de Barroso mostra que STF precisa de mandato com prazo'

A aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso mostra que o cargo no Supremo Tribunal Federal exige mandatos com prazo definido, afirma o jurista Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL.
Barroso decidiu sair do STF após 12 anos, mesmo podendo ficar até 2033. O caso reacendeu discussões sobre renovação no tribunal e limites de permanência, tema defendido também por outros juristas.
Um magistrado de um Supremo Tribunal Federal tem que ter mandato. E o Barroso passou por todos os caminhos, trilhou todas as vias, esgotou aí a sua atividade. Tem que ter renovação. Tem que dar lugar ao outro. Isso ficou muito claro. Ele disse, 'olha, eu preciso viver, já me sinto esgotado, exaurido nessa atividade. Não dá pra ficar até os 75 anos do Supremo. Não dá pra um juiz de pouca idade ficar no Supremo por um tempo exagerado. Há necessidade de se rever como se deve dar esse período no Supremo Tribunal Federal. Um mandato sem direito a recondução.
Wálter Maierovitch, colunista do UOL
O jurista também avalia o legado de Barroso e destaca pontos polêmicos e avanços durante sua passagem pelo Supremo e pelo Conselho Nacional de Justiça.
O período dele ele foi do rei do penduricalho. Nunca teve tanto penduricalho na magistratura como na presidência do Barroso no Conselho Nacional de Justiça. Ele teve uma atividade jurisdicional, é um professor respeitado, fez boas colocações no campo do direito constitucional, errou ao abraçar o que ele chama de neoconstitucionalismo, e aí é que se explicam várias medidas do Supremo com relação à defesa da democracia, atuação em apoio ao relator Moraes. Essas são coisas que, na realidade, a história vai mostrar. Mas ele teve uma passagem pelo Supremo em que ele mesmo, em bom momento, percebeu que já exauriu. E ministro de Supremo deve ser alguém muito vocacionado, e o vocacionado sabe quando já o tempo mostra para ele que chegou a hora de sair, de deixar de servir.
Maierovitch
