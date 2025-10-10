Maierovitch: 'Saída de Barroso mostra que STF precisa de mandato com prazo'

O jurista também avalia o legado de Barroso e destaca pontos polêmicos e avanços durante sua passagem pelo Supremo e pelo Conselho Nacional de Justiça.

O período dele ele foi do rei do penduricalho. Nunca teve tanto penduricalho na magistratura como na presidência do Barroso no Conselho Nacional de Justiça. Ele teve uma atividade jurisdicional, é um professor respeitado, fez boas colocações no campo do direito constitucional, errou ao abraçar o que ele chama de neoconstitucionalismo, e aí é que se explicam várias medidas do Supremo com relação à defesa da democracia, atuação em apoio ao relator Moraes. Essas são coisas que, na realidade, a história vai mostrar. Mas ele teve uma passagem pelo Supremo em que ele mesmo, em bom momento, percebeu que já exauriu. E ministro de Supremo deve ser alguém muito vocacionado, e o vocacionado sabe quando já o tempo mostra para ele que chegou a hora de sair, de deixar de servir.

Maierovitch

