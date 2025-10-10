Carla Araújo: Com 'missão eleitoral', Pacheco perde força para vaga no STF

Há muita gente já fazendo essa conta, imaginando que Pacheco tem essa simpatia do Senado e de Davi Alcolumbre. Porém, ele poderia ficar com uma vaga mais para frente porque tem essa missão eleitoral em 2026. Segundo os auxiliares do Lula, isso continua forte.

Lula já disse publicamente, sinalizou e pediu a Pacheco para ser candidato a governador de Minas Gerais. Por enquanto, isso faz com que Pacheco perca um pouquinho de pontos para essa vaga de substituto do ministro Luís Roberto Barroso. Carla Araújo, colunista do UOL

A disputa pela vaga de Barroso no Supremo tem Jorge Messias como favorito, à frente de Daniela Dantas e Pacheco, avalia Carla Araújo.

Esses três são, de fato, os mais cotados. Messias aparece como favorito, mas é muito curioso. Toda vez que vemos o processo decisório do presidente Lula, os auxiliares que estão com ele há muito tempo falam isso: 'Olha, não tem jeito; uma pessoa tem essa resposta e é o presidente Lula'. E isso tem acontecido agora. Carla Araújo, colunista do UOL

Sobre o tempo da decisão, Carla ressalta que, apesar de expectativas de anúncio rápido, Lula tem outras prioridades e viagens na agenda.