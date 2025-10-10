Gaza: 'Cessar-fogo não é paz, e a paz ainda está distante', diz professor

Um magistrado de um Supremo Tribunal Federal tem que ter mandato. E o Barroso passou por todos os caminhos, trilhou todas as vias, esgotou aí a sua atividade. Tem que ter renovação. Tem que dar lugar ao outro. Isso ficou muito claro. Ele disse, 'olha, eu preciso viver, já me sinto esgotado, exaurido nessa atividade. Não dá pra ficar até os 75 anos do Supremo. Não dá pra um juiz de pouca idade ficar no Supremo por um tempo exagerado. Há necessidade de se rever como se deve dar esse período no Supremo Tribunal Federal. Um mandato sem direito a recondução.

Wálter Maierovitch, colunista do UOL

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

Esse caso é uma pedra no sapato do Alexandre Moraes. Porque o material que estava no celular desse Tagliaferro foi publicado pela Folha. Ele foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimentos, esclarecimentos, e aí disse que não partira dele o vazamento das informações, mas lá atrás, quando esses dados vieram à luz, ficou claro ali que os processos relatados, alguns deles relatados pelo Alexandre Moraes no Supremo, foram instruídos à margem dos ritos formais.

Josias de Souza

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.