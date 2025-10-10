Israel x Hamas: 'Determinação dos EUA fez a diferença', diz professor

Para Furriella, apesar do avanço inicial, as próximas etapas do plano, como administração política e criação de um Estado palestino, são muito difíceis de sair do papel.

Eu vejo que nas etapas que se desenharam, que estão sendo propostas, várias delas, principalmente as posteriores, elas são muito difíceis de serem atingidas. Mas a boa notícia é que a primeira etapa tem grande chance realmente de ser estabelecida, inclusive já houve um acerto entre as partes envolvidas com firmação dos dois lados.

Manoel Furriella

O professor destaca o papel dos mediadores internacionais e o impacto da pressão americana para viabilizar o cessar-fogo.

Qatar e Egito, que tem uma ótima interlocução com o Hamas e também tem boa interlocução com Israel, trabalharam bastante no sentido de fazer com que o Hamas cedesse vários dos pontos necessários. Agora, o que realmente também foi importante aqui é que Israel, o governo israelense, melhor dizendo, não propriamente, não é uma questão de Estado, é uma questão de governo, ele atingiu grande parte, ou talvez os principais objetivos militares nestes dois anos.

Manoel Furriella

A determinação do governo americano de entrar no jogo e pressionar Israel fez a maior das diferenças em tudo que eu mencionei aqui.

Manoel Furriella

Furriella também aponta o enfraquecimento do Hamas e as dificuldades para uma solução política definitiva na região.