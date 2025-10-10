Nikolas: Tarcísio e Michelle aparecem bem para 2026, mas Bolsonaro decidirá

O segundo nome que aparece também, Michelle Bolsonaro, que obviamente carrega o sobrenome Bolsonaro, é a esposa do presidente, e tem um carisma gigantesco, não somente entre os cristãos, mas também entre as mulheres.

E tem o Ratinho Júnior também, que aparece em diversas pesquisas. E os demais outros nomes. Eu só digo o seguinte: a direita, ela tem, digamos assim, obviamente uma gratidão, ela tem uma admiração e um sentimento de impunidade, digamos assim, impunidade não, um sentimento de injustiça muito grande com o presidente Bolsonaro.

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal

Nikolas ressalta que, mesmo com Bolsonaro inelegível e em prisão domiciliar, o ex-presidente segue como principal força do grupo e será o responsável por decidir quem será o candidato do campo conservador.

Então, esse sentimento talvez que as pessoas acham, não, o Bolsonaro por estar preso, por, enfim, o filho estar longe, a força dele está se acabando. Não duvidem da força de Jair Bolsonaro.

Ele literalmente está preso, sem poder falar, sem ter entrevista, e a esquerda não para de falar no nome dele. Já são três anos de governo Lula e tudo que eu escuto no plenário da esquerda é Bolsonaro.