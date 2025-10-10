Tagliaferro tem circulação liberada por Justiça, mas não pode deixar Itália

A Justiça italiana revogou a medida cautelar que impedia a circulação de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro do STF Alexandre de Moraes, pelo país. Porém, ele continua impedido de deixar a Itália.

O que aconteceu

Com decisão, Tagliaferro está livre para circular pelo território italiano. A informação foi divulgada pelo advogado Eduardo Kuntz nas redes sociais e confirmada pelo UOL por meio do documento.

Justiça da Itália determinou ainda que seja emitido um novo documento de identificação para Tagliaferro. O objetivo da medida é de que o novo documento seja usado pelo réu apenas para viagens dentro do país e não ao exterior.