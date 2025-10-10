Fux pede vista e suspende julgamento de Moro por calúnia contra Gilmar

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux pediu vista do processo em que o senador Sergio Moro (União-PR) é acusado de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes.

O que aconteceu

Com o pedido de vistas, o julgamento fica suspenso. Fux agora tem até 90 dias para analisar o processo e devolvê-lo ao plenário da Primeira Turma com seu voto.

STF já tinha formado maioria para manter Moro réu. Os quatro ministros da Primeira Turma já tinham votado por esse entendimento: Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Falta apenas o voto de Fux, mas uma eventual divergência do ministro não mudaria o rumo do julgamento.