Nikolas diz que estratégia é emplacar destaque em projeto por anistia ampla

Obviamente, isso é uma estratégia. Se eu não me engano, até o Flávio Bolsonaro disse que não vai falar, porque isso é uma questão de momento ali, de plenário.



Então, a possibilidade que nós temos, caso ele [o projeto] não... abranja todo mundo, a gente vai, obviamente, fazer um destaque para poder ter a liberdade aí para todos.

Mas coloco aqui mais uma vez o ponto. Eu sei, eu falo por mim, tá? Eu sei da realidade que é da Câmara, da dificuldade que nós temos hoje no país politicamente e, enfim, realmente não consigo, digamos, fazer uma futurologia aqui de saber o que será feito pela oposição, até mesmo porque eu não respondo por toda oposição.

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal

O deputado reconhece que a base do governo deve votar contra a anistia ampla, mas acredita que parte dos parlamentares tem se sensibilizado com a pauta, apesar das dificuldades políticas.

O que o PT vai votar contra, isso é fato. Agora, eu acho que é possível, porque os deputados têm sido sensibilizados. Eu deixo aqui bem claro que eu sei que é muito difícil lutar contra alguém que está com a máquina na mão como o Lula está.

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal

O parlamentar também critica a atuação do STF e a pressão sobre o Congresso, alegando interferência do Judiciário em questões que considera competência exclusiva dos parlamentares.