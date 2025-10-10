Sakamoto: Taxas de Trump a China ajudam Brasil a negociar terras raras

A restrição da China às exportações de terras raras pode abrir espaço para o Brasil crescer no setor, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News 2ª edição, do Canal UOL.

O país asiático controla o refino global desses minerais essenciais para tecnologia e defesa. Para Sakamoto, a medida aumenta o peso do Brasil nas negociações com os Estados Unidos.