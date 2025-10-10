Lula diz que Brasil será respeitado por Trump se mostrar 'autoridade moral'

Ele ainda disse a Trump que os dois devem passar relação de "harmonia" para o mundo. A gente não pode passar discórdia, desavença para o restante do mundo. Não tem tema proibido para conversar comigo."

O presidente afirmou que não tem razão para ter conflitos com os Estados Unidos. "O Brasil não tem interesse de brigar com os EUA. Não quero brigar com a Bolívia, com o Uruguai, por que iria querer brigar com os EUA? Se a gente brigar e perder, como é que vai ficar?", declarou.

Lula teve uma agenda oficial em São Paulo nesta manhã. Ele foi à capital paulista para anunciar um novo modelo no uso da poupança para financiar a compra de imóveis.

Governo anunciou que valor máximo de imóveis que podem ser financiados pelo Minha Casa, Minha Vida vai subir. A elevação será de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões. O aumento virá do uso maior de recursos da poupança para viabilizar os financiamentos.

Também estavam no evento os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Jader Filho (Cidades), Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência). Participaram também o presidente do Banco Central, Gabriel Galipolo, e o secretario-executivo do Ministério do Planejamento, Márcio Albuquerque.

Inclusão social

No evento, o presidente também criticou a não aprovação no Congresso da MP das bets e bancos. O dinheiro que seria arrecadado, diz Lula, poderia ser usado em parte para aumentar a inclusão social no país.