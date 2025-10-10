Daniela Lima: Lula não cede à cobrança para indicar mulher ao STF

O presidente Lula mantém o padrão de priorizar confiança e afinidade política nas indicações ao Supremo Tribunal Federal, afirmou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O debate sobre a presença feminina no STF ganhou força após o anúncio da aposentadoria de Luís Roberto Barroso. Entidades pressionam por uma mulher, mas nomes masculinos seguem como favoritos.