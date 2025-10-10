O que é abono de permanência que Barroso vai perder ao se aposentar do STF?

O abono permanência é uma verba equivalente à contribuição previdenciária do servidor. Ele só é devido enquanto a pessoa continua no cargo, mesmo já tendo direito à aposentadoria.

Washington Barbosa, especialista em direito previdenciário e mestre em direito das relações sociais e trabalhistas

Têm direito ao abono de permanência os servidores que cumprem três requisitos. Eles contribuem para o RPPS (Regime Próprio de Previdência Social, o "INSS do servidor público"), que se enquadrem nas condições para aposentadoria voluntária (ou seja, não valem casos de aposentadoria por idade ou compulsória) e que optem formalmente, através de um requerimento, por permanecer no seu cargo.

O abono precisa ser solicitado pelo servidor. Ele deve fazer o pedido junto ao órgão público a que serve, com um formulário de solicitação de abono de permanência fornecido pelo órgão, cópia de seu RG e CPF, e uma certidão do tempo de contribuição emitida pelo INSS (para servidores ingressados antes de 1990 e/ou que também trabalharam em empresas privadas) ou pelo ente público.

Por que Barroso perderá o benefício

Porque ele deixará de trabalhar e, com isso, contribuir com a Previdência. Barroso também perderá outros benefícios pagos para manter suas condições de trabalho, como o auxílio-moradia e alimentação.

Regra vale há décadas, mas passou por mudanças em 1998. "Os ministros do STF sempre se aposentaram com o subsídio completo. O que mudou foi a inclusão dos benefícios, que antes eram incorporados ao salário e deixaram de ser com a reforma previdenciária de 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso", explica Barbosa.