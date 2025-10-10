PGR defende 'legitimidade exclusiva' para denunciar ministro do STF

PGR apontou "necessidade de especial cuidado" com possíveis "consequências institucionais" ao imputar crime de responsabilidade a um ministro. "Há de se deduzir do sistema constitucional a legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República para deduzir acusação por crime de responsabilidade perante o Senado Federal", diz manifestação do órgão.

Manifestação da PGR ocorreu em ações apresentadas pela AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) e pelo partido Solidariedade no STF. O relator da ação na corte é o ministro Gilmar Mendes.

Atualmente, um ministro pode sofrer impeachment com o voto de maioria simples do Senado, ou a metade dos parlamentares presentes em plenário. Assim, se 41 senadores estiverem presentes, basta que 21 deles votem de forma favorável para afastar um integrante do Supremo.

AMB e Solidariedade sugerem que processo de impeachment de ministros se iguale ao de presidente. Com a mudança, passaria a ocorrer apenas com maioria qualificada ou 2/3 dos 81 senadores. Se 80 senadores estiverem presentes, será necessário que 41 votem a favor pelo afastamento.

PGR se manifestou contra a possibilidade de afastamento automático do ministro após o recebimento da denúncia por crime de responsabilidade. O órgão alega que o afastamento desfalca o tribunal, "que não tem, ao contrário do presidente da República, um substituto".