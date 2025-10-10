'Pitadas de psicopatia': como foi a briga histórica de Barroso x Gilmar

Barroso argumentou que o que estavam julgando naquele momento não tinha nada a ver com a decisão do passado. Em seguida, também falou que Gilmar não conseguia articular argumentos e que vivia para ofender as pessoas: "Só ofende as pessoas, qual é a sua ideia, a sua proposta? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É bílis, ódio, mau sentimento, mal secreto, é uma coisa horrível".

A presidente do Supremo na época, Cármen Lúcia, tentou acalmar os ânimos —mas em vão. Barroso continuou os ataques ao colega, dizendo que era muito penoso para todos do Tribunal ter de conviver com ele. "Não tem ideia, não tem patriotismo, está atrás de algum interesse que não seja a Justiça", acrescentou.

Gilmar pediu a palavra para rebater, enquanto Cármen anunciava o encerramento da sessão. "Presidente, por favor. Estou com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche seu escritório de advocacia."

A sessão foi suspensa pela presidente para intervalo. Cerca de 40 minutos depois, os ministros retornaram, sem que houvesse qualquer menção ao bate-boca.

Gilmar disse não guardar mágoas

Barroso comunicou ontem a decisão de aposentadoria, chorou e foi aplaudido. Ele fez o anúncio aos demais ministros ao final da sessão no plenário e se emocionou ao ler o discurso. "Deixo o tribunal com coração apertado. Não carrego comigo nenhuma tristeza, nenhuma mágoa ou ressentimento", declarou.