Quem são os cotados para assumir a vaga de Barroso no STF? Veja nomes

Messias é visto como escolha "natural". Marco Aurélio Carvalho, coordenador do Prerrogativas, grupo de advogados progressistas que apoia Lula, disse que "poucas vezes um nome reuniu tanto apoio". "Messias hoje é quase um consenso", afirmou à colunista Raquel Landim, do UOL.

O ministro-chefe da AGU tem apoio de uma "frente ampla". De acordo com Carvalho, Messias tem uma base jurídica sólida, o respaldo do PT, de partidos da base aliada, dos evangélicos e de outros ministros do tribunal, além de ser próximo do próprio Lula.

Messias é evangélico. Ele tem sido escolhido pelo presidente como um interlocutor junto a esse segmento da sociedade. Messias também faz parte do Prerrogativas.

Como é feita a indicação ao STF?

Os ministros do STF são indicados pelo presidente, mas não há prazo para a decisão. A Constituição estabelece que os ministros devem ser cidadãos brasileiros natos, com idade entre 35 e 75 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Cabe ao Senado Federal aprovar ou rejeitar o nome indicado.

O processo inclui uma sabatina conduzida pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Nela, senadores questionam o indicado sobre sua trajetória, convicções jurídicas e visão institucional. Após a sabatina, o nome é submetido a votação secreta na CCJ e no plenário do Senado, sendo necessária maioria simples para a aprovação.