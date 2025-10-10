Randolfe: Governo não se dará por vencido por lobby de bets e governadores

Queria que Tarcísio tivesse estado em Brasília quando da aprovação da isenção dos brasileiros que ganham até R$ 5 mil reais de pagar imposto. Mas acho que ele considera mais importante isentar bet, banco e bilionário, e não o povo de pagar imposto.

Ele participou de uma articulação direta para a realização dessa medida provisória. Mas nós não vamos nos dar por vencidos. Insistiremos que esses do andar de cima têm que ser tributados para que o povo não pague imposto e inverter essa pirâmide social que tem mais de 200 anos desde a nossa independência. Randolfe Rodrigues, senador (PT-AP)

Segundo Randolfe, o lobby de bilionários, casas de apostas e governadores como Tarcísio de Freitas derrubou a proposta, que previa tributar bancos e aumentar impostos sobre apostas esportivas e investimentos financeiros.

A derrota foi do povo brasileiro e do Brasil. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. O que o governo estava propondo com essa medida provisória era que bets passassem a pagar imposto. Parece algo não mais do que razoável, mas necessário. Hoje nós temos uma epidemia de bets no país, que têm vitimado famílias e, sobretudo, as mais pobres.

Queríamos, por exemplo, aumentar um pouco o tributo para os bilionários com a tributação de letras de crédito e de câmbio, entre outras medidas que pretendíamos. Queríamos aumentar a tributação dos bancos. Não acho justo um país em que um professor paga 27,5% de imposto e rico, bilionário e banco não querem pagar 12% de tributo. Randolfe Rodrigues, senador (PT-AP)

O líder do governo ressalta que a MP derrotada poderia garantir recursos para programas sociais e o cumprimento das metas fiscais. Para Randolfe, a decisão da Câmara teve motivação clara.