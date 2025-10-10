Jamil: Vivendo escondida, Corina dificilmente receberá o Nobel em mãos

A presença de María Corina Machado na cerimônia do Nobel da Paz parece improvável, afirma Jamil Chade, colunista do UOL News, diante do risco e da clandestinidade em que vive a opositora venezuelana.

Machado, principal voz contra o regime de Nicolás Maduro, foi premiada por sua luta pela democracia, mas permanece escondida após as eleições de 2024, o que levanta dúvidas sobre sua possível viagem a Oslo em dezembro.