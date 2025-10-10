'Tagliaferro é pedra no sapato de Moraes', diz Josias de Souza

Josias detalha a atuação do juiz auxiliar Airton Vieira e ressalta as implicações das trocas de mensagens para o rito dos inquéritos no Supremo.

Havia um juiz auxiliar do Alexandre Moraes, Airton Vieira, braço direito do Alexandre Moraes no Supremo. Ele disse para esse Eduardo Tagliaferro, e isso ficou evidenciado na troca de mensagens, que 'se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada', digamos assim. Ele se referia a essa fluidez com que as informações requisitadas pelo Alexandre Moraes no TSE municiaram os inquéritos que o Alexandre Moraes relatava no Supremo.

Então, é uma pedra no sapato do ministro. E o ministro agora toca o processo como se nada fosse a respeito dele. E agora está sofrendo esse revés. Isso é um revés para o Alexandre Moraes com a liberação do Tagliaferro para circular.

