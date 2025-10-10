Daniela Lima: China se prepara para briga comercial com EUA há tempos

Daniela lembra que a China detém grande volume de títulos da dívida dos EUA e, se decidir vendê-los, pode abalar ainda mais o dólar e a economia americana. Para ela, Pequim se prepara há anos para essa disputa.

Hoje, a China é detentora de um grande número de títulos da dívida americana. Ela vem se preparando há um bom tempo para uma guerra comercial com os EUA. Se a China começar a desovar no mercado esses títulos, causará um senhor baque na economia americana. A trajetória da dívida já é uma das grandes preocupações, mas isso faz com que a moeda perca força mesmo. Daniela Lima, colunista do UOL

O colunista Leonardo Sakamoto destaca que a restrição chinesa a terras raras abre chance para o Brasil, que possui reservas pouco exploradas e pode negociar com os EUA, desde que avance no processamento e não só exporte matéria-prima.

O próprio Brasil já indicou para os EUA que tem interesse em negociar o aumento da exploração de terras raras. É claro, desde que o país não apenas exporte matéria-prima bruta, mas também possa processar esses produtos aqui, desenvolver tecnologia local e abrir uma parceria com os EUA. Nesse sentido, essa limitação da exportação de terras raras pela China aumenta o cacife brasileiro para negociação. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Daniela ressalta ainda que a soja pode ganhar espaço com a disputa. O Brasil tende a se beneficiar, mas a volatilidade do câmbio e dos mercados exige cautela. Ela avalia que o ambiente segue imprevisível, bélico e que cada dia traz uma surpresa diferente.