Após novo prazo, ex-assessores de Bolsonaro apresentam defesas a Moraes

As defesas dos ex-assessores de Jair Bolsonaro, Filipe Martins e Marcelo Câmara, apresentaram hoje as alegações finais na ação penal por tentativa de golpe de Estado. A manifestação foi enviada após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinar o prazo de 24 horas para os defensores de Câmara e Martins

O que aconteceu

Defesas não haviam apresentado as alegações finais dentro do prazo inicialmente determinado por Moraes. Diante disso, ministro apontou "má-fé" dos advogados e mandou que as defesas fossem substituídas pela Defensoria Pública da União. Advogados recorreram e ministro recuou ontem, mas deu até hoje pera os defensores apresentarem a manifestação.

Alegações finais são a última manifestação da defesa antes do julgamento. Após receber as alegações de todos os réus, o ministro deve liberar a ação para julgamento e pedir que seja marcada uma data para a ação penal ser julgada pela Primeira Turma do STF. Cabe ao presidente da Turma, ministro Flávio Dino, determinar essa data.