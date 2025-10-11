Após novo prazo, ex-assessores de Bolsonaro apresentam defesas a Moraes

As defesas dos ex-assessores de Jair Bolsonaro, Filipe Martins e Marcelo Câmara, apresentaram hoje as alegações finais na ação penal por tentativa de golpe de Estado. A manifestação foi enviada após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinar o prazo de 24 horas para os defensores de Câmara e Martins
O que aconteceu
Defesas não haviam apresentado as alegações finais dentro do prazo inicialmente determinado por Moraes. Diante disso, ministro apontou "má-fé" dos advogados e mandou que as defesas fossem substituídas pela Defensoria Pública da União. Advogados recorreram e ministro recuou ontem, mas deu até hoje pera os defensores apresentarem a manifestação.
Alegações finais são a última manifestação da defesa antes do julgamento. Após receber as alegações de todos os réus, o ministro deve liberar a ação para julgamento e pedir que seja marcada uma data para a ação penal ser julgada pela Primeira Turma do STF. Cabe ao presidente da Turma, ministro Flávio Dino, determinar essa data.
Alegação final de Câmara tem 47 páginas. Defesa aponta que não teria sido comprovado o envolvimento dele em crimes e pede a absolvição de seu cliente ou, ao menos, a aplicação de pena mínima a ele. Advogados também pedem que ação seja anulada por vários motivos, incluindo a suposta falta de imparcialidade de Moraes.
Alegações finais de Filipe Martins tem 381 páginas. Defesa de ex-assessor internacional de Bolsonaro pede que os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e que o próprio PGR Paulo Gonet sejam impedidos de participarem do julgamento e que o processo seja anulado, levado para primeira instância ou levado ao plenário da corte. Defesa também pede absolvição de Martins
Marcelo Câmara e Filipe Martins integram o núcleo 2 da trama golpista. Também integram o grupo os réus Silvinei Vasques, Fernando de Sousa Oliveira, Marília Ferreira de Alencar e Mário Fernandes, que apresentaram as alegações finais no prazo inicialmente estabelecido por Moraes.
Grupo é apontado como 'núcleo de gerentes' da trama golpista. Segundo a PGR, este grupo seria responsável por gerenciar as ações golpistas após a derrota de Bolsonaro na eleição de 2022.
Os seis denunciados são acusados de cinco crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
