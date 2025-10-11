Investigada em ação contra PCC bloqueia fundo suspeito e é acusada de crime

Trustee identificou outros 3 fundos pertencentes a nomes citados na investigação contra o PCC. Os fundos multimercado Chobai e Esmeralda haviam sido citados nas investigações e apareceram em movimentações consideradas suspeitas pela Receita, mas não chegaram a ser alvo das operações da PF. O outro fundo bloqueado, chamado FIP Cred Facile, não havia aparecido nas investigações da PF ou da Receita ainda.

Os fundos pertencem a empresários. Valdemar de Bortoli e sua esposa, Erika de Bortoli, declararam ter R$ 163 milhões aplicados nos fundos Chobai e Esmeralda em 2023.

A peticionária, em razão de decisões tomadas com o fim de auxiliar as autoridades e evitar ao máximo que dinheiro possivelmente proveniente do crime transite no mercado de capitais e a fim de evitar responsabilidade criminal aos representantes da peticionária, requer-se o envio de ofício ao 78º Distrito Policial da Capital de São Paulo para que seja informado que o bloqueio dos fundos de investimento Chobai Fundo de Investimento Multimercado - FIM (CNPJ nº 40.988.642/0001-65), Esmeralda Fundo de Investimento Multimercado - FIM (CNPJ nº 42.449.526/0001-01) e FIDC Cred Facile (CNPJ nº 59.333.553/0001-09) estão relacionados à Operação Carbono Oculto.

Pedido da Trustee DTVM à Justiça Federal em São Paulo

Donos do dinheiro acionaram a polícia contra a empresa. Após o bloqueio dos fundos, Bortoli e sua mulher acusaram a Trustee de apropriação indébita e registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo em 2 de setembro.

Empresário fala em prejuízo a sua rede de combustíveis. No BO, eles afirmaram que o bloqueio afetaria as atividades da Rede Sol, uma distribuidora de combustíveis atualmente controlada por um fundo chamado FIP Paraibuna, bloqueado por ordem da Justiça na operação Carbono Oculto. Segundo o empresário, o grupo emprega 185 famílias.

Polícia intimou executivos da administradora de fundos. A empresa solicitou, no dia 8 de setembro, à Justiça Federal que informasse à polícia que os fundos estariam relacionados às investigações da Carbono Oculto. UOL apurou que a gestora teria explicado à Polícia Civil sobre as investigações da PF e da Receita.