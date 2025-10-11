Lula decola para Roma e deve escolher novo ministro do STF na volta ao país

Fórum Mundial de Alimentação começa na segunda (13). Lula participará de reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e inaugurará o Mecanismo de Apoio da Aliança, que irá abrigar o secretariado do órgão e terá escritórios em Brasília, Adis Abeba, Bangkok e Washington.

Documento a ser assinado na COP30 será objeto de discussões em Roma. A ideia é que a reunião com a presença de Lula debata os termos da Declaração de Belém sobre Fome, Pobreza e Ação Climática Centrada nas Pessoas, que deve ser lançada pelo Brasil em novembro durante o encontro na capital paraense.

Lula deve encontrar o papa Leão XIV pela 1ª vez. De acordo com Jamil Chade, colunista do UOL, o presidente tem agenda com pontífice na próxima segunda (13).

No retorno ao Brasil: pacote fiscal e vaga no STF

O presidente Lula pediu propostas econômicas para depois da viagem. "Eu volto na quarta-feira e aí, sim, eu vou reunir o governo para discutir como é que a gente vai propor que e o sistema financeiro, sobretudo as fintechs, que tem fintechs maior do que banco, que elas paguem o imposto devido a esse país", disse Lula após a MP que poderia aumentar a arrecadação do governo foi enterrada pelo Congresso.

Ministro da Fazenda ficará responsável por articulações após derrota no Congresso. Na última quarta (8), uma medida provisória que taxaria rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas teve a votação adiada pela Câmara por 251 a 193 votos. Sem a regra, o governo deve arrecadar R$ 17 bilhões a menos em 2026.