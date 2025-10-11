Discreta no perfil pessoal, Michelle é presidenciável em redes do PL Mulher

Discreta e caseira no perfil pessoal, enquanto é apresentada como liderança política no Instagram do PL Mulher. Esta é a situação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais.

O que aconteceu

A dualidade existe mesmo com movimentos políticos já em curso. Michelle transferiu seu título de eleitor para o Distrito Federal. Com isso, mantém a possibilidade de concorrer a uma vaga no Senado sem fechar a porta para tentar a chapa pelo Planalto.

A imagem de "recatada e do lar" é trabalhada em simultâneo com a de pré-candidata. O Instagram pessoal tem um caráter doméstico e religioso. Os cultos na casa dos Bolsonaros são registrados. Michelle também já postou imagem cortando alho para fazer arroz para o marido.