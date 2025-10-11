Segurança vitalícia: o que é benefício dado a ministros aposentados do STF

A ideia foi levada pelo próprio Barroso, então presidente do Supremo, aos colegas. À época, ele disse que a decisão não significava privilégio, mas uma proteção diante das ameaças que se agravaram nos últimos anos.

A segurança pessoal era restrita a três anos após a aposentadoria. Em 2023, o STF passou a permitir a prorrogação do prazo, por mais três anos, se o ministro solicitar. A decisão foi tomada a partir de um pedido do ministro Marco Aurélio Mello, aposentado em 2021.

Marco Aurélio defendeu que a proteção fosse permanente. Em manifestação enviada à corte, classificou os tempos atuais como "estranhos" e defendeu a "constância desse benefício institucional".

Barroso levou a proposta à votação no plenário virtual. Ele afirmou que a escalada de ameaças e o atentado com explosivos ao edifício-sede, em novembro de 2024, demonstram que os riscos não cessam com a saída do cargo.

No voto, o então presidente do STF registrou que "o contexto que fundamentou a decisão do Tribunal pela ampliação do tempo de prestação dos serviços de segurança não sofreu melhora até o momento. Ao contrário, agravou-se, como demonstrado pelo atentado com explosivos ao prédio do STF, ocorrido em 13 de novembro de 2024, e por reiteradas ameaças graves dirigidas a Ministros da Corte".

Em outra manifestação, Barroso destacou a dificuldade de vida pública para os ministros fora do cargo. Segundo ele, o Brasil se tornou "mais agressivo, mais violento", o que impede que ex-integrantes do Supremo frequentem espaços públicos sem escolta.