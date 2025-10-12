'Afronta ao ECA' diz especialista do governo sobre PL que amplia internação

Quando olhamos para essa experiência, temos um sistema socioeducativo punindo pessoas negras. Mesmo que tenhamos uma perspectiva socioeducativa, educacional, a privação ou restrição de liberdade sempre causa danos.

A ideia que paira por trás de um projeto como esse é a de monstrualização do corpo negro periférico, de racismo estrutural, histórico. Estamos olhando para esse jovem como algoz, como um representante de toda a experiência de violência. Ao lado de quem não queremos nos sentar no ônibus nem andar na calçada, do qual desviamos quando atravessamos a rua. A sociedade vem impondo essa violência cotidiana aos corpos de jovens negros periféricos.

[O projeto propõe] olhar para esse jovem como um grande monstro. Mas, quando comparamos os dados do adolescente autor de atos infracionais que está cumprindo medida socioeducativa com os dados do adolescente que é vítima, de estupro ou de violências diversas, intra e extrafamiliar, observamos que o número de adolescentes que são vítimas é muito maior.

Tráfico e roubo como acesso a renda

Tráfico e roubo somam 58,7% do total de atos infracionais atribuídos a adolescentes em privação de liberdade no ano passado, segundo o Sinase. De acordo com Vidal, jovens que atuam no tráfico de drogas veem na atividade uma forma de obtenção de renda. Ao mesmo tempo, trata-se de exploração de mão de obra infantil.