Estrategista de JHC vence 'Oscar' da consultoria política nos EUA

Impacto causado pelo trabalho do premiado em 2024 foi "principal critério" de avaliação, informam organizadores. "Toda postulação deve incluir provas ou evidências que respaldem o declarado (pelo premiado ao se candidatar ao prêmio)", explicou a Academia de Artes e Ciências Políticas de Washington ao UOL.

Estrategista defende "pesca em vários aquários" no lugar de "tiro de canhão". Para Borges, recursos que atingem várias pessoas ao mesmo tempo —como o horário eleitoral na TV— devem cada vez mais ceder espaço para estratégias que visam atingir públicos específicos, como vídeos.

"Certos públicos só são mobilizados a partir de determinadas propostas", diz pesquisador. Ele cita como exemplo eleitores que dão muita importância a temas como autismo e causa animal. Para lidar com isso, Borges diz que já produziu até 260 vídeos para promover um mesmo candidato entre diferentes segmentos.

"Nosso trabalho permite que os candidatos saiam do óbvio", explica Borges. Segundo ele, a obtenção de dados mais precisos sobre o que preocupa o eleitorado permite que os postulantes explorem temas para além de saúde, segurança e educação, que tradicionalmente constam nos discursos de quem disputa um cargo.

Prognósticos sobre 2026

Brasileiros estão cansados da polarização, diz especialista. Ele lembra que, às vésperas do segundo turno em 2022, os níveis de rejeição de Bolsonaro (PL) e Lula (PT) ultrapassavam 40%. Borges crê que uma alternativa aos dois teria chance de ganhar no ano que vem, mas entende que faltam nomes de peso para isso.