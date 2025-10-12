'Grande foco da fome no Brasil hoje é a Amazônia', diz criador do Fome Zero

Segundo Graziano, os dados mais recentes da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e da FAO mostram uma leve melhora em relação aos índices de 2023, resultado, sobretudo, da recomposição das políticas sociais e da valorização do salário mínimo.

Quando você tem muita gente com fome, qualquer política macroeconômica que eleva o poder de compra, como o reajuste do mínimo, tem efeito direto. Agora, o desafio é combater a fome localizada, entre indígenas, quilombolas e ribeirinhos. José Graziano da Silva, idealizador do Fome Zero

Graziano lembrou que o "núcleo histórico" da fome no Brasil, o Sertão e a Zona da Mata nordestina, vem apresentando redução contínua de insegurança alimentar, impulsionada por programas como o Bolsa Família. A situação é diferente na Amazônia, onde fatores ambientais agravam o problema.

"O grande foco da fome hoje é a Amazônia. O garimpo e o mercúrio estão destruindo as condições de vida da população. Quando a natureza é devastada, as comunidades que dependem dela para pescar, caçar ou produzir seu alimento perdem a capacidade de se sustentar", disse.

Na época em que dirigia a FAO, Graziano repetia uma frase que, segundo ele, ainda vale hoje: "Se você quiser salvar vidas, salve o meio ambiente primeiro." Para o ex-diretor, essa ideia resume o desafio amazônico. "Sem floresta, não há alimento para quem vive dela", afirmou.

COP30 e o desafio climático

Questionado sobre a realização da COP30 em Belém, no Pará, Graziano reconheceu que há grande expectativa internacional, mas também preocupação. "Gostaria que a conferência fosse muito bem-sucedida, com presença significativa de países importantes e da sociedade civil organizada, mas estamos enfrentando alguns desafios", disse.