Lula e Janja chegam à Itália para encontro com papa e evento da FAO

O presidente Lula (PT) chegou hoje à Itália, onde se encontrará com o papa Leão 14 e participará de um evento da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura).

O que aconteceu

Lula e Janja seguiram para a embaixada do Brasil em Roma, na praça Navona. Eles chegaram um pouco antes das 11h, no horário local (6h em Brasília). Além da primeira-dama, Rosangela da Silva, acompanham o presidente na viagem os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).

Lula e Janja serão recebidos amanhã pelo papa às 8h15 (horário italiano). O primeiro encontro entre os dois líderes foi articulado pelo governo brasileiro nos últimos dias.