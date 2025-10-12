Lula e Janja chegam à Itália para encontro com papa e evento da FAO

O presidente Lula (PT) chegou hoje à Itália, onde se encontrará com o papa Leão 14 e participará de um evento da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura).
O que aconteceu
Lula e Janja seguiram para a embaixada do Brasil em Roma, na praça Navona. Eles chegaram um pouco antes das 11h, no horário local (6h em Brasília). Além da primeira-dama, Rosangela da Silva, acompanham o presidente na viagem os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).
Lula e Janja serão recebidos amanhã pelo papa às 8h15 (horário italiano). O primeiro encontro entre os dois líderes foi articulado pelo governo brasileiro nos últimos dias.
Presidente deve reforçar o convite para que o pontífice viaje ao Brasil para participar da COP (Conferência do Clima), que ocorre em novembro em Belém. O convite já tinha sido feito pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), em maio, na ocasião da missa inaugural do pontificado. E, há duas semanas, a ministra Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) o reforçou.
Na parte da tarde, o presidente Lula participa de eventos da FAO. A agenda é em comemoração aos 80 anos da entidade e da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
Para hoje, não estão previstos encontros com autoridades italianas, mas a agenda permanece aberta. O presidente e a primeira-dama são os únicos a estarem hospedados no prédio da embaixada, que passa por uma restauração. A última visita de Lula à capital italiana havia ocorrido em abril deste ano, quando ele participou do velório do papa Francisco.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.