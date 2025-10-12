Mulheres cotadas ao STF: quem são os 13 nomes sugeridos a Lula por juristas

Com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, o STF deverá ter um novo indicado definido na volta do presidente Lula de viagem para Roma. Para que haja mais diversidade na lista de cotados, entidades divulgaram uma lista de 13 juristas mulheres que poderiam ocupar o cargo.

O que aconteceu

Aposentadoria de Barroso abre "janela única" para indicação de uma mulher ao STF, dizem entidades. Em nota pública, os grupos Fórum Justiça, Plataforma Justa e Themis Gênero e Justiça lembram que a reivindicação de mais mulheres na corte "já vem sendo gestada desde a abertura da vaga anterior".

Não faltam "excelentes nomes de mulheres" para o cargo. "Não é por falta de excelentes nomes de mulheres que Lula deixará de indicar uma Ministra para a Suprema Corte, reduzindo a constrangedora e histórica desigualdade de gênero que marca sua conformação", continua a nota.