Alcolumbre recebe Fachin e 'faz questão' de presença de Pacheco no encontro

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que fez "questão" de convidar o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para participar de uma reunião nesta tarde com os presidentes do STF (Supremo Tribunal Federal) e do STJ (Superior Tribunal de Justiça), além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O que aconteceu

Senador é cotado para assumir a vaga do ministro Luís Roberto Barroso no Supremo. A reunião foi divulgada no Instagram de Alcolumbre. O encontro já estava agendado, mas a presença de Pacheco não estava prevista inicialmente. O encontro foi feito para discutir temas de interesse do Poder Judiciário.

Ex-presidente do Senado, Pacheco é o favorito do Congresso para a vaga. A definição do nome cabe ao presidente Lula, que escolhe um indicado para ser submetido à aprovação do Senado. Em seu post nesta tarde, Alcolumbre destacou o trabalho do colega.