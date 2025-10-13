STF julgará em dezembro general e ex-diretor da PRF em trama golpista

O STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para dezembro o julgamento da ação penal do núcleo 2 da trama golpista. Esse grupo, com autoridades do segundo escalão, teria atuado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

O que aconteceu

A Primeira Turma agendou sessões para os dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro. Com isso, o núcleo deve ser o último a ser julgado neste ano. O STF entra em recesso a partir do dia 20 de dezembro. O presidente da Primeira Turma, ministro Flávio Dino, agendou o julgamento nesta tarde, após receber uma solicitação do relator Alexandre de Moraes.

Caso foi liberado após Moraes receber as alegações finais das defesas de Filipe Martins e Marcelo Câmara. Os advogados tiveram até o sábado para apresentar seus argumentos derradeiro. Eles perderam o prazo inicialmente previsto, por isso Moraes determinou a troca deles pela Defensoria Pública da União. O ministro acabou recuando após pedidos dos advogados e dos réus.