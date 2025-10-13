Daniela Lima: Governo tenta ser cirúrgico ao demitir aliados de deputados

Após a derrota na votação da MP dos Impostos, o governo federal iniciou demissões cirúrgicas de aliados de deputados que votaram contra a medida, avaliou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo Daniela, o Planalto mapeou e exonerou aliados de parlamentares opositores em órgãos como Ministério da Agricultura, Dnit, Codevasf, Iphan e Caixa, mas poupou Arthur Lira e seus indicados para evitar crise maior com o centrão.