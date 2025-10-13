Gaza: 'História vai tratar atos de Israel como genocídio', diz historiador

A guerra em Gaza já é vista como genocídio afirma João Miragaya, historiador que vive em Israel, no UOL News, do Canal UOL. O conflito, iniciado em 2023 após um ataque terrorista do Hamas, causou uma crise humanitária, com milhares de palestinos mortos e fome agravada pelo bloqueio à ajuda humanitária.

A gente tem, lamentavelmente, diversos indícios de crimes de guerra cometidos por Israel. E a gente também tem declarações que incitam a esses crimes, inclusive ao genocídio. O exército israelense se defende dizendo que todas as ações foram avisadas previamente, que removeu populações para que elas não morressem, e que o Hamas se esconde entre civis, e que esses bombardeios acabam acarretando mortes de civis por culpa do Hamas.

João Miragaya, historiador e colaborador do IBI (Instituto Brasil-Israel)