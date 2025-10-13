'A fome é irmã da guerra, seja ela travada com armas ou tarifas', diz Lula

Lula afirmou que combate a fome deve ser "luta perene" para evitar retrocessos. "É preciso colocar os pobres no orçamento e transformar esse objetivo em política de Estado, para evitar que avanços fiquem à mercê de crises ou marés políticas".

Conflitos armados, além do sofrimento humano e da distribuição da infraestrutura, desorganizam cadeia de insumos e alimentos. Barreiras e políticas protecionistas de países ricos desestruturam a produção agrícola no mundo em desenvolvimento.

Da tragédia em Gaza à paralisia da Organização Mundial do Comércio, a fome tornou-se sintonia do abandono das regras e das instituições multilaterais.

Presidente Lula, em evento na Itália

Declarações ocorreram durante o Fórum Mundial da Alimentação 2025, em Roma. Lula e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, chegaram ontem à Itália para participar do evento. Este é o principal evento anual da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura). O fórum ocorre durante as comemorações pelos 80 anos de criação do órgão internacional.

Principal dia do evento será quinta-feira, mas Lula não participará. Nesta data, comemora-se o Dia Mundial da Alimentação e a FAO completará os 80 anos de existência.

O que mais Lula disse