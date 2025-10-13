Josias: Lula está de conversa mole ao dizer que não indicará amigo ao STF

Lula está cogitando nomear o Jorge Messias, que é o seu advogado-geral da União, que presta serviços a governos do PT desde a gestão da Dilma, então o critério não é objetivamente o que está previsto na Constituição. Notório saber jurídico, ilibada reputação, o Lula pode até escolher pessoas que reúnam esses dois elementos, mas ele está atrás de amigos.

Josias de Souza

No entendimento da colunista do UOL Raquel Landim, a fala do presidente já antecipa uma tendência para a escolha de Jorge Messias, reforçando o predomínio da confiança pessoal sobre outras demandas.

Então, quando ele usa esses dois predicados, ele disse, 'não quero um amigo, quero que seja alguém que cumpra a Constituição' e logo emenda, 'foi assim em todas as minhas escolhas', ele já se desmente. Porque ele agiu pelo critério da confiança. Então, quando ele diz isso, ele já está antecipando o que ele deve fazer, que deve ser a escolha do ministro Jorge Messias, que, de novo, é uma pessoa muito preparada, que conhece muito bem a Constituição, que tem notório saber jurídico, que tem um bom trânsito no Supremo, no Congresso Nacional, que tem todas as condições de ser um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal, mas que vai entrar no critério de confiança do presidente Lula e que não supre essas questões que nós estamos conversando aqui sobre diversidade dentro do Supremo, sobre ter mais participação feminina.

Raquel Landim

