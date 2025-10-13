'Não quero um amigo, quero um ministro', diz Lula sobre indicação ao STF

O presidente Lula afirmou hoje que vai pensar em quem e como indicar para a vaga de Luís Roberto Barroso no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Lula disse que não quer um "amigo", mas um "ministro" para a vaga aberta no Supremo. As declarações foram dadas durante coletiva à imprensa em Roma.

O presidente afirmou que quer uma pessoa "gabaritada" para ser ministra. "Não sei se mulher ou homem, preto ou branco", disse o petista. Segundo ele, o futuro ministro "terá como função cumprir a Constituição brasileira". "Foi assim com todos os ministros que indiquei até agora. Quando chegar no Brasil, vou conversar com muita gente do governo e vou tomar minha decisão e anunciar quem é que vou mandar", completou.