Lula visita papa Leão 14 pela primeira vez

O presidente Lula (PT) e a primeira-dama, Rosangela da Silva, a Janja, visitaram hoje, pela primeira vez, o papa Leão 14. Os dois foram recebidos pelo pontífice no Vaticano.

O que aconteceu

Na parte da tarde, Lula participa de eventos da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura). A agenda é em comemoração aos 80 anos da entidade e da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

A última visita de Lula à capital italiana havia ocorrido em abril deste ano, quando ele participou do velório do papa Francisco. O presidente e a primeira-dama estão hospedados na embaixada do Brasil em Roma, que passa por uma restauração.