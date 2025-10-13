Lula visita papa Leão 14 pela primeira vez

O presidente Lula (PT) e a primeira-dama, Rosangela da Silva, a Janja, visitaram hoje, pela primeira vez, o papa Leão 14. Os dois foram recebidos pelo pontífice no Vaticano.
O que aconteceu
Na parte da tarde, Lula participa de eventos da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura). A agenda é em comemoração aos 80 anos da entidade e da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
A última visita de Lula à capital italiana havia ocorrido em abril deste ano, quando ele participou do velório do papa Francisco. O presidente e a primeira-dama estão hospedados na embaixada do Brasil em Roma, que passa por uma restauração.
Lula se reúne com o quarto pontífice enquanto ocupa o cargo de presidente da República. Quando Lula assumiu a Presidência em 2003, o papa era João Paulo II. Ele morreu em abril de 2005, depois de 26 anos de papado.
Bento 16 sucedeu João Paulo no comando da Igreja Católica. Ele renunciou ao papado sete anos depois, em 2013, durante o governo Dilma Rousseff. O alemão morreu em 31 de dezembro de 2022, um dia antes de Lula assumir o terceiro mandato.
Católico, Lula tinha boa relação com o papa Francisco, e os dois se encontraram diversas vezes. O brasileiro visitou o pontífice no Vaticano em junho de 2023, quando trataram sobre os conflitos na Ucrânia. De origem na esquerda e fã de futebol, como o petista, Francisco também recebeu Lula em 2024, durante o G7 na Itália.
Em atualização
