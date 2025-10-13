Assine UOL
Política

Milton Leite registra queixa contra advogados do Jockey Club por racismo

Saulo Pereira Guimarães e Juliana Sayuri
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Milton Leite (União) em última sessão que preside na Câmara Municipal de São Paulo
Milton Leite (União) em última sessão que preside na Câmara Municipal de São Paulo Imagem: Divulgação/Câmara de SP

Milton Leite (União), ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, registrou queixa contra quatro advogados do Jockey Club de São Paulo sob acusação de racismo.

O que aconteceu

Clube se referiu a ex-vereador como "antropoide desvairado". O caso foi revelado pelo UOL no começo do mês —a reportagem é citada na queixa. O termo consta em documento ligado à recuperação judicial do Jockey. Antropoide, segundo o dicionário, se refere a animais como gorilas e orangotangos.

Queixa foi registrada no 78º Distrito Policial, nos Jardins. O documento foi protocolado na última sexta.

Advogados agiram com "sofisticação linguística" para promover ato de racismo, diz Leite. Na queixa, ele afirma que a expressão "antropoide desvairado" equivale a chamá-lo de "macaco que perdeu o juízo" e foi usada pela "simples vontade de humilhar" e "afirmar uma suposta superioridade racial".

Na queixa, Leite diz que advogados "nunca experimentaram o sofrimento com qualquer ato de racismo equivalente ao praticado contra a vítima". O texto descreve Hoanes Koutoudjian, João Boyadjian, Vicente Paolillo e José Mauro Marques como "homens, brancos, com nível superior de escolaridade".

Leite se define como "representante negro em posição de destaque" na queixa. Ele afirma que "protagonizou lutas contra o racismo e a discriminação, defendendo o respeito à diversidade e a valorização da população negra nas instituições públicas".

A reportagem tentou contato com os advogados, mas não obteve retorno. Não foi possível entrar em contato com os advogados por meio dos telefones informados por eles à OAB nem com a secretaria do Jockey pelo número disponível no site, em telefonemas realizados por volta de 19h30 de hoje. O espaço fica aberto a manifestações.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.