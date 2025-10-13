Na Itália, Lula cita fome e critica gasto militar: Vergonha para humanidade

Mais de 26,5 milhões de brasileiros saíram da condição de grave insegurança alimentar em 2023 e 2024. Saímos pela segunda vez do Mapa da Fome da FAO. Por meio da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançamos durante a nossa presidência do G20, queremos que todos os países sigam esse caminho, para que possamos erradicar a fome no mundo.

A FAO, que celebra seus 80 anos e tem uma longa história de iniciativas de grande sucesso, é fundamental neste grande esforço para devolver a dignidade a milhões de pessoas famintas.

Lula e Trump

O jornal italiano questionou o presidente Lula sobre as relações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante discurso na ONU, Trump elogiou o presidente brasileiro, se referindo a ele como um "homem muito agradável" e disse que ambos tiveram "uma química excelente" durante o breve encontro.

Tive dois ótimos contatos com o presidente Trump, primeiro em Nova York e, na semana passada, por telefone. Foram conversas muito amigáveis entre dois presidentes experientes dos dois países que representam as maiores democracias do Ocidente. Agora, nossas equipes estão trabalhando para organizar um encontro presencial.