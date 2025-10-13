'Nem lembrava desse nome', diz Lula, sobre Zambelli estar presa na Itália

Para mim, é uma pessoa que não merece respeito de quem ama a democracia. Ela vai pagar pelo que fez aqui ou no Brasil, é uma questão de Justiça

Na semana passada, a deputada escreveu uma carta ao ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, anunciando que faria greve de fome. No texto, divulgado nas redes sociais, ela acusa o italiano de "abraçar" uma "decisão injusta e sem provas" de Alexandre de Moraes, ministro do STF.

Zambelli diz que Nordio "está de mãos dadas com o próprio demônio". "Verás por que me odeiam tanto e estão lhe usando para fechar um plano de vingança", afirma a deputada sobre ter sido uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Indicação ao STF

Lula também comentou sobre a escolha do novo ministro para o STF, após a saída antecipada do ministro Luis Roberto Barroso. O presidente disse que ainda não há um nome definido, mas adiantou o perfil que busca: alguém qualificado, independente e comprometido com a Constituição.