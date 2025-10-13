'Nem lembrava desse nome', diz Lula, sobre Zambelli estar presa na Itália

Questionado em Roma sobre a situação da deputada Carla Zambelli (PL-SP), o presidente Lula respondeu que "nem lembrava desse nome." Zambelli está presa na Itália desde 29 de julho aguardando processo de extradição solicitada pelo Brasil.
O presidente conversou com jornalistas após uma reunião na sede da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura). Sobre Zambelli, disse que, "se você não pergunta, eu nem saberia que ela tava aqui".
'Vai pagar pelo que fez'
Zambelli fugiu do Brasil após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por ter invadido o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) com a ajuda de um hacker.
Para mim, é uma pessoa que não merece respeito de quem ama a democracia. Ela vai pagar pelo que fez aqui ou no Brasil, é uma questão de Justiça
Na semana passada, a deputada escreveu uma carta ao ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, anunciando que faria greve de fome. No texto, divulgado nas redes sociais, ela acusa o italiano de "abraçar" uma "decisão injusta e sem provas" de Alexandre de Moraes, ministro do STF.
Zambelli diz que Nordio "está de mãos dadas com o próprio demônio". "Verás por que me odeiam tanto e estão lhe usando para fechar um plano de vingança", afirma a deputada sobre ter sido uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).
Indicação ao STF
Lula também comentou sobre a escolha do novo ministro para o STF, após a saída antecipada do ministro Luis Roberto Barroso. O presidente disse que ainda não há um nome definido, mas adiantou o perfil que busca: alguém qualificado, independente e comprometido com a Constituição.
Eu quero uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Não quero um amigo, quero alguém que compreenda o papel de guardião da Constituição brasileira.
Lula admitiu ter sido surpreendido pela rapidez da saída de Barroso, mas declarou que a decisão sobre o sucessor será tomada com calma.
Esperança de paz em Gaza
Ao longo da coletiva, Lula também se declarou "muito feliz" com o que descreveu como "um passo importante" rumo a um cessar-fogo entre Israel e Palestina. "Não se devolve a vida dos que morreram, mas se devolve o direito das pessoas de viverem tranquilas, sem medo de uma bomba", afirmou.
Segundo ele, o recente avanço nas negociações representa um "dia importante para a humanidade" e pode abrir caminho para a resolução de outros conflitos, como a guerra na Ucrânia.
Se o mundo foi capaz de resolver a questão de Israel e Palestina, também será capaz de acabar com a guerra da Ucrânia. Essa guerra já cansou todo mundo.
Problema com Netanyahu
O presidente ressaltou que o Brasil "não tem problema com Israel", mas sim com o governo de Benjamin Netanyahu.
Enquanto Netanyahu não for mais governo, não haverá problema algum entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma boa relação.
Encontro com o papa e desigualdade global
Mais cedo, Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, se reuniram com o papa Leão 14, encontro que o presidente classificou como "muito bom" e "cheio de afinidade". Ele contou ter lido o mais recente documento papal antes da audiência e disse ter se sentido "como se conversasse com alguém conhecido há décadas".
Segundo Lula, o diálogo com o pontífice reforçou a convergência entre a mensagem da Igreja e a pauta social defendida pelo Brasil.
O papa fala a mesma língua dos pobres. Ele fala de combater a desigualdade e de criar indignação contra a fome.
O presidente reiterou que "a fome não é um problema econômico, mas político", e criticou os altos gastos militares no mundo.
Com apenas 12% dos 2,7 trilhões de dólares gastos em armamentos, seria possível alimentar os 763 milhões de pessoas que passam fome.
*Colaborou Saulo Pereira Guimarães, do UOL, em São Paulo
